Арчил Теймуразович Сихарулидзе родился 16 октября 1988 года в Тбилиси.
Окончил Государственный университет Ильи (2009) и магистратуру в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили. Лектор университета.
Выпускник Абердинской школы бизнеса Университета Роберта Гордона, Шотландия (2013).
Сооснователь и исполнительный директор Центра системных политических исследований (Тбилиси).
Основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation. Целью организации является объединение лучших практик прошлого, классического образования и технологий будущего (интеграция современных методик и приборов).
Редактор академического издания «Грузинский журнал системной политики».
Докторант Грузинского института общественных дел (GIPA) по специальности «государственное управление».