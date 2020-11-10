Грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation

Арчил Теймуразович Сихарулидзе родился 16 октября 1988 года в Тбилиси.

Окончил Государственный университет Ильи (2009) и магистратуру в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили. Лектор университета.

Выпускник Абердинской школы бизнеса Университета Роберта Гордона, Шотландия (2013). Сихарулидзе объяснил, почему «Грузинская мечта» всегда побеждает Саакашвили © кадр из видеоУкраина.ру

Сооснователь и исполнительный директор Центра системных политических исследований (Тбилиси).

Основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation. Целью организации является объединение лучших практик прошлого, классического образования и технологий будущего (интеграция современных методик и приборов).

Редактор академического издания «Грузинский журнал системной политики».

Докторант Грузинского института общественных дел (GIPA) по специальности «государственное управление».