Арчил Теймуразович Сихарулидзе родился 16 октября 1988 года в Тбилиси.

Окончил Государственный университет Ильи (2009) и магистратуру в Тбилисском государственном университете им. И. Джавахишвили. Лектор университета.

Выпускник Абердинской школы бизнеса Университета Роберта Гордона, Шотландия (2013).

Сихарулидзе объяснил, почему «Грузинская мечта» всегда побеждает Саакашвили
Сихарулидзе объяснил, почему «Грузинская мечта» всегда побеждает Саакашвили
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Сооснователь и исполнительный директор Центра системных политических исследований (Тбилиси).

Основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation. Целью организации является объединение лучших практик прошлого, классического образования и технологий будущего (интеграция современных методик и приборов).

Редактор академического издания «Грузинский журнал системной политики».

Докторант Грузинского института общественных дел (GIPA) по специальности «государственное управление».