Суд Ровно избрал меру пресечения майору полиции и священнику, которые подозреваются в коррупции. Об этом 10 ноября сообщила Ровенская областная прокуратура на своем сайте

Отмечается, что мужчин задержали при получении 25 тысяч долларов аванса от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайотделов полиции области. Всего эту должность они оценили в 100 тысяч долларов.

Оба мужчины были задержаны 6 ноября. На западе Украины священник годами торговал оружием © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Избрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 года подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

К какой церкви принадлежит священник-взяточник, не сообщается. По информации СМИ он является членом раскольнической «Православной церкви Украины».