Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona стала героиней новой книги Vogue, где она предстала в совершенно новом для себя женственном образе. В связи с чем певица задумалась о внешности и отношении к ней в обществе. Об этом она высказалась у себя в Instagram 9 ноября

«Человек имеет много различных лиц… Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, только по тому, как они выглядят. Но полюбили бы вы меня, если бы в первом клипе я выглядела вот так?», — спросила поклонников Alyona Alyona.

«Если есть харизма, это не отнимешь. Но правда судят по внешности. После того как я похудела заметила другое отношение некоторых знакомых. Не понятно. Я какая была такая и осталась», «Люди, мне кажется, пытаются найти в голове некий шаблон, когда знакомятся с новым человеком, вместо того, чтобы "познакомиться", вешают ярлычок, ведь это так просто и вообще думать не надо», — согласились подписчицы.

Исполнительница разделяет идеи бодипозитива и обычно не обращает внимания на высказывания по поводу своего лишнего веса. Много раз артистка заявляла, что толерантно относится и к внешности других людей, однако в недавнем интервью сказала, что в качестве своего возлюбленного хотела бы видеть высокого, широкоплечего, но ни в коем случае не худого парня.

Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко. Раньше девушка работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times. Украинская рэп-исполнительница поддержала протестующих в Белоруссии © Instagram, Аlyona Аlyona

В ноябрьском номере Vogue будут опубликованы фотографии писательницы Софии Андрухович, голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, первого замминистра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой, гимнастки Анны Ризатдиновой, певицы Джамалы, ведущей Маши Ефросининой, первой леди Украины Елены Зеленской, исполнительницы в стиле рэп Аlyona Аlyona. На обложке книги появится фото украинской певицы Тины Кароль.