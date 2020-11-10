Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками новым видео, в котором певица рассматривала полуголого парня. Пост появился на странице звезды в Instagram 9 ноября

«Вот так синхронизация! Достаточно лишь одного прикосновения. А какая у вас была самая неудобная ситуация в жизни? Делитесь своими фейлами», — написала Alyona Alyona.

В ролике певица сыграла и саму себя, и свою маму. По задумке, молодая девушка смотрит в своем смартфоне видео с полуголым мужчиной, а ее мама благодаря специальной функции телефона следит за тем, что появляется на экране дочери.

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«Вангуем! Будут приглашение в кино сниматься! Талант налицо», «Боже, почему так смешно же?», «Аленка, меня такой же костюмчик спортивный, на одной волне пушки!», — прокомментировали работу фанаты.

Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко. Раньше девушка работала воспитателем в детском саду.

На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.