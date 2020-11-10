Армянский политолог, директор Института Кавказа (Ереван)

Александр Максович Искандарян родился в 1959 году в Баку, Азербайджанская ССР.

Автор многочисленных публикаций и докладов о постсоветских институтах, элитах и идентичностях. Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

В 2002 году основал в Ереване экспертно-аналитический центр — Кавказский институт СМИ, в 2008 году переименованный в Институт Кавказа.

Институт позиционирует себя как нейтральную и неполитизированную платформу для дискуссий по острым вопросам политического и социального развития региона.

С 2004 года институт ежегодно стал проводить конференции «Кавказ», во время которых анализируются региональные события предыдущего года. Статьи, представленные на этих конференциях, публикуются в специальной серии под названием «Ежегодник Кавказ». Они содержат результаты исследований по вопросам государственного строительства, демократизации, развития, региональной и европейской интеграции Кавказа.

Эксперт дискуссионного клуба «Валдай». Автор публикаций и книг, посвященных проблемам кавказского региона.