Родился в 1985 году.

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© скриншот видео Телеканал Сталинград

Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Более 10 лет проработал в пяти провинциях Китая, в том числе информационном агентстве Синьхуа (Пекин), в провинциях Гуандун (г. Гуанчжоу, г. Шэньчжэнь), Чжэцзян (г. Цзиньхуа), Аньхой (г. Хэфэй), Фуцзянь (г. Цюаньчжоу).

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© скриншот видео Телеканал Сталинград

Создатель интернет-издания «Южный Китай», автор одноименного Telegram-канала.

Автор научной работы «Российско-цинские отношения (1644-1911)» и книги «Некоронованные короли Красного Китая. Кланы и политические группы КНР».

С 2016 года — сотрудник Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга.

Сотрудник Института системно-стратегического анализа под руководством А.И. Фурсова.

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Эксперт Российского экспортного центра.