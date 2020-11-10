Родился в 1985 году.
Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Более 10 лет проработал в пяти провинциях Китая, в том числе информационном агентстве Синьхуа (Пекин), в провинциях Гуандун (г. Гуанчжоу, г. Шэньчжэнь), Чжэцзян (г. Цзиньхуа), Аньхой (г. Хэфэй), Фуцзянь (г. Цюаньчжоу).
Создатель интернет-издания «Южный Китай», автор одноименного Telegram-канала.
Автор научной работы «Российско-цинские отношения (1644-1911)» и книги «Некоронованные короли Красного Китая. Кланы и политические группы КНР».
С 2016 года — сотрудник Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга.
Сотрудник Института системно-стратегического анализа под руководством А.И. Фурсова.
Эксперт Российского экспортного центра.