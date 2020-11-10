Китаевед

Родился в 1985 году. Китаист Вавилов: Если Байден станет президентом США, в Китае произойдёт «оранжевая революция» © скриншот видео Телеканал Сталинград

Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Более 10 лет проработал в пяти провинциях Китая, в том числе информационном агентстве Синьхуа (Пекин), в провинциях Гуандун (г. Гуанчжоу, г. Шэньчжэнь), Чжэцзян (г. Цзиньхуа), Аньхой (г. Хэфэй), Фуцзянь (г. Цюаньчжоу). Китаевед Вавилов: Россия остается единственной страной, способной жить без надзора США © скриншот видео Телеканал Сталинград

Создатель интернет-издания «Южный Китай», автор одноименного Telegram-канала.

Автор научной работы «Российско-цинские отношения (1644-1911)» и книги «Некоронованные короли Красного Китая. Кланы и политические группы КНР».

С 2016 года — сотрудник Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга.

Сотрудник Института системно-стратегического анализа под руководством А.И. Фурсова. Китаист Вавилов объяснил, зачем Трамп провоцирует конфликт с КНР

Эксперт Российского экспортного центра.