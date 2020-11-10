Российский журналист, политолог

Виталий Товиевич Третьяков родился 2 января 1953 года в Москве.

В 1976 году окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1976-1988 годах работал в агентстве печати «Новости».

В 1988-1990 годах — в редакции газеты «Московские новости». Виталий Третьяков: Россия могла в 2014 году взять всю Украину, но зачем нам бандеровцы? © РИА Новости, Владимир Трефилов

В 1990 году создал «Независимую газету» и был её главным редактором до начала лета 2001 года.

С 2001 года по 2013 год — владелец и генеральный директор «Независимой издательской группы 'НИГ'».

С 2001 года по настоящее время — автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура». В 2003 году программа получила премию ТЭФИ.

С 2005 по 2009 год — владелец и главный редактор ежемесячного журнала «Политический класс».

В 2006-2007 гг. — главный редактор еженедельника «Московские новости».

С 2008 года — декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 2008 года — генеральный директор Фонда содействия развитию образования в области журналистики «Медиалогия».

В 2000-2002 гг. — профессор факультета прикладной политологии Высшей школы экономики — Государственного университета.

В 2001-2007 гг. — профессор факультета международной журналистики МГИМО (У) МИД РФ. Виталий Третьяков: Скорее всего после "коронакризиса" мы будем жить в трехполярном мире © РИА Новости, Владимир Трефилов

В 2004-2008 гг. — член Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

С 2004 года — почетный профессор Российско-Армянского (Славянского) государственного университета в г. Ереван, Армения.

С 2015 года — профессор кафедры социологии и гуманитарной культуры МИФИ.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), Москва.

Член попечительского совета Института стран СНГ (Москва).

С 2005 года — член редакционного совета журнала «Журналист».

Руководитель социологической службы «Vox populi-T».

Автор книг о политике и журналистике, лауреат профессиональных и государственных премий и наград.

Женат, есть сын.