Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, инфицированного коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщили на сайте bbc.com

«Люди с ампутированной совестью»: Зеленский пригрозил обрадовавшимся его болезни © president.gov.ua сказала Мендель.

Она отметила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока нет.

По ее словам, глава государства вчера «чувствовал себя хорошо» и был в хорошем настроении. Он активно употребляет витамины, находится под наблюдением врачей.

Накануне украинский лидер сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Также о своем заболевании заявили глава Офиса президента Андрей Ермак и несколько министров.