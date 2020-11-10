«Почти все работники офиса сдавали тесты — результат пока знают не все, кое-кто еще его ждет. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже на исходе этой недели», — сказала Мендель.
Она отметила, что у президента небольшая температура, каких-то других симптомов пока нет.
По ее словам, глава государства вчера «чувствовал себя хорошо» и был в хорошем настроении. Он активно употребляет витамины, находится под наблюдением врачей.
Накануне украинский лидер сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Также о своем заболевании заявили глава Офиса президента Андрей Ермак и несколько министров.