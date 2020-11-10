Владельцы и администрация украинских кинотеатров собираются выходить на акции протеста против карантина выходного дня. Об этом 10 ноября написал совладелец сети «Планета Кино» Дмитрий Деркач в Facebook

Украинская оппозиция назвала карантин выходного дня имитацией заботы о людях © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, протесты пройдут в Киеве, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Днепре, Львове и других городах.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за роста заболеваемости COVID-19 введут карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.