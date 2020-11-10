«Давайте поддержим акцию протеста против карантина выходного дня или любого другого локдауна (уничтожения бизнеса). Для кинотеатра карантин выходного дня равносилен полному закрытию. И в этот раз у нас уже нет денег, чтобы удерживать сотрудников или платить налоги, аренду, поставщикам услуг и товаров», — написал Деркач.
По его словам, протесты пройдут в Киеве, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Днепре, Львове и других городах.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за роста заболеваемости COVID-19 введут карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.