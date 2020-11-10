Министр здравоохранения Максим Степанов 9 ноября в эфире ICTV раскритиковал министра культуры Украины Александра Ткаченко, выступившего против карантина выходного дня

Украинская оппозиция назвала карантин выходного дня имитацией заботы о людях © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Степанов напомнил, что именно Минздрав предложил правительству перейти от адаптивного карантина к карантину выходного дня, когда в субботу и воскресенье для граждан будут действовать максимально жесткие ограничения. Сколько продлится такой карантин, министр не уточнил. По его словам, сейчас важно уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

Также Степанов рекомендовал министру культуры Александру Ткаченко, который не поддержал инициативу введения карантина на выходных, самому предложить механизм прохождения карантина. Он предположил, что, выступая с такой критикой, Ткаченко «просто хочет понравиться».