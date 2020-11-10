«Если мы говорим о ситуации с Владимиром Александровичем, то в первую очередь хотел бы пожелать ему здоровья и как можно скорее вернуться и выздороветь. Но по состоянию на сегодняшний день, президент, к счастью, может выполнять свои функции, а у президента нет заместителей», — сказал Разумков.
На уточняющий вопрос, готов ли он исполнять президентские обязанности, Разумков ответил, что «всегда готов работать как председатель Верховной Рады Украины, так как это предусматривает Конституция».
Накануне стало известно, что COVID-19 заболели президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
Неспособность президента выполнять свои полномочия из-за болезни должна установить Рада. В таком случае на период до избрания и вступления на пост нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки заболели более 10 тыс. человек.