Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не видит оснований для исполнения обязанностей президента в связи с тем, что глава государства Владимир Зеленский заболел COVID-19. Об этом спикер 9 ноября сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV

«Если мы говорим о ситуации с Владимиром Александровичем, то в первую очередь хотел бы пожелать ему здоровья и как можно скорее вернуться и выздороветь. Но по состоянию на сегодняшний день, президент, к счастью, может выполнять свои функции, а у президента нет заместителей», — сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, готов ли он исполнять президентские обязанности, Разумков ответил, что «всегда готов работать как председатель Верховной Рады Украины, так как это предусматривает Конституция».

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Неспособность президента выполнять свои полномочия из-за болезни должна установить Рада. В таком случае на период до избрания и вступления на пост нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За сутки заболели более 10 тыс. человек.