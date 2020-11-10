Экс-сотрудник Министерства обороны Украины, подполковник Михаил Николов заявил о сорванной спецоперации Главного управления разведки Минобороны по штурму тюрем в Донецке с целью освободить находящихся там украинских пленных, сообщает BYKVU.COM 9 ноября

Николов рассказал, что в декабре 2018 года была создана боевая группа, которая готовилась к штурму донецких тюрем и освобождению украинских пленных. По его словам, операцию инициировал лично пятый президент Украины Петр Порошенко, позже о детали плана были переданы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

«Знаю о том, что одна из групп нелегально проникала в реальное место предварительного заключения на территории, подконтрольной Украине, схожее с объектом в оккупированном Донецке. Главное, на нашей стороне была абсолютная внезапность — никто ничего подобного не проводил в Донецке, при этом была обеспечена абсолютная секретность», — рассказал Николов.

Партия Зеленского хочет легализовать оружие на Украине © CC0, Pixabay

Однако на вопрос почему штурм сорвался, Николов ответил, что в июле текущего года лагерь группы был взял штурмом спецназом СБУ. Подполковник уверен, что операция была сорвана руководством Украины. По его словам, уголовные дела возбуждены против всей группы, «не смотря на выданные ранее полномочия».

Военный считает, что спецоперации в стране системно «сливают» и потребовал расследования.