Тарзан активно публикует снимки из Африки, где позирует на фоне моря и делает селфи с местными жителями. Поклонники заметили, что отдыхает артист без супруги. Но больше всего комментариев собрала фотография звезды, где он по-звериному оскалил зубы.
«Ну и рот», «Зубки как у арабского скакуна», «А Наталья, пока ты отдыхаешь, наверное, тебе мстит, тоже мальчиков сняла», «Приехал на свою родину, это что за выражение лица?», «Ох уж эти мужчины предпенсионного возраста!», — прокомментировали пользователи.