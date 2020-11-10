Стриптизер и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, улетел в Танзанию, о чем с удовольствием рассказал своим подписчикам, но они не оценили. Пост артист выложил в Instagram 9 ноября

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