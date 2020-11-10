Президент Украины Владимир Зеленский не удивился тому, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 9 ноября в своем Telegram

Зеленский подхватил коронавирус

Он подчеркнул, что заболеть может каждый, но люди переносят коронавирус неодинаково. Кому-то, как ему самому, везет больше, и «чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру».

«С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: "эксперты" из наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», — пригрозил Зеленский.

По мнению президента, коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты, ведь это очень коварная инфекция, главная опасность которой в том, что негативные последствия могут проявиться со временем.