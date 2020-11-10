«Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, должны принять для себя такую аксиому: пока не будет надежной вакцины — каждый под угрозой», — написал украинский лидер.
Он подчеркнул, что заболеть может каждый, но люди переносят коронавирус неодинаково. Кому-то, как ему самому, везет больше, и «чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру».
«С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: "эксперты" из наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», — пригрозил Зеленский.
По мнению президента, коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты, ведь это очень коварная инфекция, главная опасность которой в том, что негативные последствия могут проявиться со временем.