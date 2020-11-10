Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью мэрии Харькова Юрий Сидоренко отреагировал на уголовное дело, открытое по факту исчезновения мэра Геннадия Кернеса, об этом он написал у себя в Facebook 9 ноября

«Кернес, живи»: украинские СМИ снова «похоронили» мэра Харькова © Facebook, Геннадий Кернес

«В рамках этого дела предлагаю допросить [экс-кандидата в мэры Харькова, юриста Анатолия] Родзинского, и, вырвав у него ногти, зажав яйца в дверном проеме, узнать-таки телефон "Шарите", позвонить туда, как "звонил" он, и узнать, что никто ни от кого не прячется. И от себя лично, не официально — вы е……сь там?», — написал Сидоренко.

Публикация о факте возбуждения уголовного дела с сайта Нацполиции почти сразу была удалена. На данный момент удален и ответ Сидоренко.

Ранее в Нацполиции сообщили, что руководитель одной из общественных организаций подал в полицию заявление, причиной стала утрата связи с мэром города, а 9 ноября следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье умышленное убийство. В записи пометка «без вести пропавший».