Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября раскрыл свое местоположение. Об этом он сообщил в Facebook

«Конечно, я в Армении и продолжаю выполнять свою работу на посту премьера», — заверил политик.

Пашинян просит Путина помочь обеспечить безопасность Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ночью, около 2:30 по местному времени, группа протестующих в Ереване ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний. Премьера внутри не было. Позднее группа протестующих отправилась к резиденции Пашиняна.

Кроме того, в ходе протестов был избит спикер армянского парламента Арарат Мирзоян. Демонстранты вытащили его из машины, после чего в конфликт пришлось вмешаться охране и военным.

В ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе и подписании соглашения о мире. Согласно договоренностям, все военные действия в зоне конфликта прекращается с 0:00 мск 10 ноября, а стороны останавливаются на занимаемых ими позициях. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев. Часть территорий перейдет Азербайджану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа соглашения «капитуляцией Армении». По его словам, Баку добился мира на выгодных для себя условиях и достиг «всех целей». Алиев также заявил, что в зоне конфликта разместятся турецкие миротворцы, хотя в документе об участии Турции в урегулировании не упоминается.