Депутат Геворг Горгисян призвал протестующих пропустить парламентариев в здание законодательного органа, чтобы они смогли собрать кворум и начать заседание.
Ранее протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Изначально конфликт произошел между охраной Мирзояна и протестующими. Политика выволокли из служебной машины, избили и оставили лежать на асфальте в крови. По предварительным данным, его состояние тяжелое.
Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.