Парламент Армении попытался созвать внеочередное заседание для импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна после подписания им заявления по Нагорному Карабаху. Об этом 10 ноября сообщает Sputnik

Пашинян просит Путина помочь обеспечить безопасность Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Геворг Горгисян призвал протестующих пропустить парламентариев в здание законодательного органа, чтобы они смогли собрать кворум и начать заседание.

Ранее протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Изначально конфликт произошел между охраной Мирзояна и протестующими. Политика выволокли из служебной машины, избили и оставили лежать на асфальте в крови. По предварительным данным, его состояние тяжелое.

Трехстороннее соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана было подписано ночью 10 ноября. Согласно документу, с полуночи прекращаются военные действия между враждующими сторонами. Также Ереван передает Баку три региона Нагорного Карабаха, оставляя за собой Лачинский коридор. Вдоль него будет размещен российский миротворческий контингент.