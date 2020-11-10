«Народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич 1976 года рождения, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения — политическая партия "Слуга народа". За него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», — сообщили на сайте ЦИК.
Главным оппонентом Гунько был лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он известен неординарными выходками в Раде, где был депутатом несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил коров к зданиям Рады и Кабмина.
Всего в округе баллотировались 18 кандидатов в депутаты.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября.
Довыборы состоялись в ходе местных выборов, поскольку в мае избранного по 208-му округу депутата Валерия Давыденко нашли со смертельным огнестрельным ранением.