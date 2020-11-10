Карантин выходного дня, предложенный Минздравом Украины, является имитацией заботы о людях. Об этом заявил 9 ноября депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ринат Кузьмин в эфире «112 Украина»

Зеленский объяснил, зачем Украине нужен карантин выходного дня © president.gov.ua Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение в стране жесткого карантина выходного дня: по субботам и воскресеньям будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.