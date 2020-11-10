«Карантин выходного дня — это имитация заботы о людях. То есть мы пять дней в неделю карантин соблюдать не будем, будем ходить на работу, ездить в транспорте, ходить на рынки, в магазины, предприятия общественного питания, в какие-то развлекательные центры, ночные клубы, а вот субботу-воскресенье нельзя, карантин», — отметил Кузьмин.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение в стране жесткого карантина выходного дня: по субботам и воскресеньям будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.