Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Новая шокирующая гипотеза: врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Ермак подчеркнул, что, несмотря на болезнь, намерен продолжить работу. По его словам, на этой неделе у него запланирована видеовстреча с советниками лидеров «нормандской четверки».

Он также призвал граждан Украины относиться ответственно к ограничительным мерам и заботиться о своих близких.

Накануне о заражении коронавирусом сообщил Владимир Зеленский. Он рассказал, что у него повышенная температура — 37,5, однако чувствует он себя хорошо. Глава государства пообещал изолироваться и продолжить работу. Также COVID-19 был обнаружен у министра финансов Украины Сергея Марченко и у министра обороны Андрея Тарана.