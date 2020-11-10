«В конце рабочего дня получил слишком «положительные» новости: у меня положительный тест на коронавирус, но я чувствую себя нормально», — написал он.
Ермак подчеркнул, что, несмотря на болезнь, намерен продолжить работу. По его словам, на этой неделе у него запланирована видеовстреча с советниками лидеров «нормандской четверки».
Он также призвал граждан Украины относиться ответственно к ограничительным мерам и заботиться о своих близких.
Накануне о заражении коронавирусом сообщил Владимир Зеленский. Он рассказал, что у него повышенная температура — 37,5, однако чувствует он себя хорошо. Глава государства пообещал изолироваться и продолжить работу. Также COVID-19 был обнаружен у министра финансов Украины Сергея Марченко и у министра обороны Андрея Тарана.