Ждёт ли Донбасс эскалация войны? Помогут ли Украине турецкие дроны? Что может помешать Украине реализовать сценарий событий в Нагорном Карабахе?
Напомним, 23 октября на пресс-конференции в Киеве вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что Украина в рамках договоренностей, заключённых с турецкой компанией Bayraktar о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ищет необходимую площадку для этих целей.
Кроме того, Уруский рассказал, что Украина рассматривает возможность совместного с Турцией производства противотанковых ракетных комплексов и авиационных двигателей для БПЛА, вертолётов и возможного турецкого перспективного боевого самолёта.