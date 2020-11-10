Украина.ру вместе с донецким журналистом и блогером Дмитрием Астраханем рассмотрели вероятность военной эскалации в Донбассе по инициативе Киева по азербайджано-карабахскому сценарию

Чья Шуша? Что общего у ситуации в Нагорном Карабахе и в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Напомним, 23 октября на пресс-конференции в Киеве вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщил, что Украина в рамках договоренностей, заключённых с турецкой компанией Bayraktar о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ищет необходимую площадку для этих целей.

Кроме того, Уруский рассказал, что Украина рассматривает возможность совместного с Турцией производства противотанковых ракетных комплексов и авиационных двигателей для БПЛА, вертолётов и возможного турецкого перспективного боевого самолёта.