По его мнению, надежды киевского режима на то, что Байден вынудит ДНР и ЛНР через Россию отказаться от Минских соглашений и согласиться на их переписывание в духе Киева необоснованы.
«Байден больше не вице-президент, который помимо всего прочего занимался Украиной, в том числе из-за личного интереса. Сейчас у него другие задачи и другие амбиции. Ему нужно войти не в историю Украины, а в историю США», — подчеркнул Третьяков.
Он напомнил, что Украина от США далеко, и американским политикам она нужна только в силу их корыстных интересов.
В связи с этим он полагает, что политика США по Украине останется неизменной, при этом больше учитывающей мнение Франции и Германии.
Его интервью вскоре можно будет прочитать на сайте Украина.ру.