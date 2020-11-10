Джо Байден в случае вступления в должность главы американского государства отодвинет украинский вопрос на второй план, сказал известный российский политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 9 ноября

По его мнению, надежды киевского режима на то, что Байден вынудит ДНР и ЛНР через Россию отказаться от Минских соглашений и согласиться на их переписывание в духе Киева необоснованы.

«Байден больше не вице-президент, который помимо всего прочего занимался Украиной, в том числе из-за личного интереса. Сейчас у него другие задачи и другие амбиции. Ему нужно войти не в историю Украины, а в историю США», — подчеркнул Третьяков.

Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

В связи с этим он полагает, что политика США по Украине останется неизменной, при этом больше учитывающей мнение Франции и Германии.

Его интервью вскоре можно будет прочитать на сайте Украина.ру.