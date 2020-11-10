По его словам, всех русскоязычных в Польше местные жители по умолчанию относят к украинцам, поскольку жителей незалежной там больше всего.
«Отношение поляков к белорусам в целом лучше, чем к украинцам. Это обусловлено историческими противоречиями между украинцами и поляками во время Второй мировой войны. Поэтому, когда многие (но не все) поляки узнают, что ты белорус, а не украинец, отношение к тебе сразу становится лучше», — подчеркнул эксперт.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
Самым болезненным вопросом украинско-польских отношений остаются разногласия о трактовке событий Волынской резни 1943-1944 годов.
Тогда от рук украинских националистов погибли до 150 тыс. человек, в основном этнических поляков, а также евреев и русских.
22 июля 2016 года Сейм принял резолюцию, согласно которой эти события признаны геноцидом.
Киев не считает геноцидом массовые убийства по национальному признаку в том случае, когда эти преступления совершали украинцы.