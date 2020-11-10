Исторические противоречия Киева и Варшавы по вопросу украинских националистов ухудшают отношение поляков к украинцам, с белорусами же подобных проблем у поляков нет, рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 9 ноября

По его словам, всех русскоязычных в Польше местные жители по умолчанию относят к украинцам, поскольку жителей незалежной там больше всего.

«Отношение поляков к белорусам в целом лучше, чем к украинцам. Это обусловлено историческими противоречиями между украинцами и поляками во время Второй мировой войны. Поэтому, когда многие (но не все) поляки узнают, что ты белорус, а не украинец, отношение к тебе сразу становится лучше», — подчеркнул эксперт.

Апология убийц. На Украине оправдывают Волынскую резню © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Украина.ру.

Самым болезненным вопросом украинско-польских отношений остаются разногласия о трактовке событий Волынской резни 1943-1944 годов.

Тогда от рук украинских националистов погибли до 150 тыс. человек, в основном этнических поляков, а также евреев и русских.

22 июля 2016 года Сейм принял резолюцию, согласно которой эти события признаны геноцидом.

Киев не считает геноцидом массовые убийства по национальному признаку в том случае, когда эти преступления совершали украинцы.