Белорусам в Польше создан режим наибольшего благоприятствования, расказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 9 ноября

По его словам, в целом белорусская молодежь в Польше чувствует себя достаточно комфортно. «Белорусам было выдано наибольшее количество карт поляка, которые дают неплохие стартовые возможности для интеграции в польское общество. Также белорусам было выдано наибольшее количество шенгенских виз (в процентном соотношении) по сравнению с другими странами», — отметил эксперт.

Почему Белоруссия празднует День Октябрьской революции? © РИА Новости, Сергей Лескеть | Перейти в фотобанк

По его словам, найти в Польше работу, даже в условиях пандемии, не составляет труда.

Хотя без знания языка и польских реалий белорусы могут рассчитывать только на неквалифицированные рабочие места, даже на таких позициях зарплата будет существенно выше, чем в Белоруссии, заявил Дианов.

Он также сказал, что кредитная банковская система Польши достаточно лояльно относится к иммигрантам, которые при наличии вида на жительство и постоянной работы могут рассчитывать на одинаковые кредитные условия с поляками.

Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.