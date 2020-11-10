По его словам, в целом белорусская молодежь в Польше чувствует себя достаточно комфортно. «Белорусам было выдано наибольшее количество карт поляка, которые дают неплохие стартовые возможности для интеграции в польское общество. Также белорусам было выдано наибольшее количество шенгенских виз (в процентном соотношении) по сравнению с другими странами», — отметил эксперт.
Наибольшую часть белорусов, что едут в Польшу, можно отнести к молодежи, подчеркнул он.
По его словам, найти в Польше работу, даже в условиях пандемии, не составляет труда.
Хотя без знания языка и польских реалий белорусы могут рассчитывать только на неквалифицированные рабочие места, даже на таких позициях зарплата будет существенно выше, чем в Белоруссии, заявил Дианов.
Он также сказал, что кредитная банковская система Польши достаточно лояльно относится к иммигрантам, которые при наличии вида на жительство и постоянной работы могут рассчитывать на одинаковые кредитные условия с поляками.
Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.