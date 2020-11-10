Как белорусская власть, так и оппозиция используют протесты в Польше исключительно в пропагандистских целях, сказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 9 ноября

«Белорусские власти, равно как и оппозиция, не ставят для себя задачу разобраться в природе и причинах польских протестов. Для них важно просто использовать данные инфоповоды для обоснования своих действий и идей», — сказал эксперт.

Это мое дело. Лукашенко решил незаконно вооружать народных дружинников © p-v.by/Анна Веренич

Лидеры же «ядра протестов» видят в польских протестах только еще один повод для воодушевления своих сторонников.

«Мол, смотрите, на акции "Страйка женщин" люди выкрикивали "Жыве Беларусь". Для белорусской оппозиции любые протесты в мире, против любой власти — только повод подбодрить массы», — подчеркнул политолог.

Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.