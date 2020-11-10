«Белорусские власти, равно как и оппозиция, не ставят для себя задачу разобраться в природе и причинах польских протестов. Для них важно просто использовать данные инфоповоды для обоснования своих действий и идей», — сказал эксперт.
Власть Лукашенко говорит о том, что польское вмешательство в белорусские внутренние дела привела к протестам в самой Польше, а также о том, что польская полиция разгоняет демонстрантов, поэтому белорусские силовики имеют право действовать аналогично, отметил Дианов.
Лидеры же «ядра протестов» видят в польских протестах только еще один повод для воодушевления своих сторонников.
«Мол, смотрите, на акции "Страйка женщин" люди выкрикивали "Жыве Беларусь". Для белорусской оппозиции любые протесты в мире, против любой власти — только повод подбодрить массы», — подчеркнул политолог.
Интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.