России в отношении США всегда было легче выстраивать отношения с республиканцами, чем с демократами, поскольку республиканцы строили свою жесткую дипломатию, руководствуясь своими национальными интересами. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Дональд Трамп пока что не признал поражение, а его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Что касается демократов, то у них всегда была размытая повестка вроде прав человека и либеральных ценностей, и они окончательно заменили свою дипломатию вопросами морали, отметил эксперт.

По его мнению, это очень опасно, потому что, когда мораль начинает преобладать над внешнеполитическими интересами, страны превращаются в учителей, которые наказывают учеников за плохое поведение, и это приведет к ухудшению отношений между Америкой и Россией.

«Да, Байден будет рассматривать в качестве основного врага Китай, но с ним разговаривать о правах человека бессмысленно. Китай далеко в Азии и в любом случае не даст себя воспитывать. Зато к России, к сожалению, еще с 90-х годов сформировался такой подход, чтобы Россия была не империей, а младшим партнером Запада и частью демократического мира. Эта повестка дня вернется при президентстве Байдена, потому что те люди, которые были во власти еще при Клинтоне и при Обаме, вернутся на руководящие посты и только этим и будут заниматься», — прогнозирует Рар.

Этот подход будет проявляться в том, что в отличие от Трампа, который не поддерживал «цветные революции», демократы будут поддерживать всяких правозащитников и либералов, и это может привести к новому витку конфронтации, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.