Галкину сейчас 44 года, а его супруге Пугачевой — 71 год. Дочь певицы Орбакайте куда ближе по возрасту к своему «отчиму», ей 49 лет. Поэтому неудивительно, что из раза в раз юмористу приписывают роман именно с дочерью Пугачевой. При этом Орбакайте живет в США с мужем и в Россию приезжает не очень часто.
«Вчера на съемках с Кристиной Орбакайте посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи», — написал Галкин.
«То, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша ж..а», «Собака лает, караван идет. Удачи вам и терпения», «Каждый видит то, что хочет видеть», «Просто ваша жизнь интересней, чем их собственная», — отреагировали на пост юмориста его подписчики.
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Вчера на съёмках с @orbakaite_k посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи. Главная особенность таких «новостей», ссылающихся якобы на наши же слова, — вы никогда не найдёте первоисточник, где же и когда это было сказано.
К слову, Галкин активно выкладывает новые записи в соцсетях, так, в Instagram у него 8,6 миллиона подписчиков. Артист делится с ними, в том числе, подробностями своей личной жизни и часто публикует фото и видео со своими детьми.