Юморист и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин разразился гневными высказываниями в адрес людей, которые приписывают ему роман с дочерью жены исполнительницей Кристиной Орбакайте, пишет Hyser 8 ноября

Обвиняемый в покушении на Киркорова признался, что его нанял Галкин © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Вчера на съемках с Кристиной Орбакайте посмеялись над очередной порцией нелепого вранья про нашу семью в прессе. Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи», — написал Галкин.

«То, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша ж..а», «Собака лает, караван идет. Удачи вам и терпения», «Каждый видит то, что хочет видеть», «Просто ваша жизнь интересней, чем их собственная», — отреагировали на пост юмориста его подписчики.

К слову, Галкин активно выкладывает новые записи в соцсетях, так, в Instagram у него 8,6 миллиона подписчиков. Артист делится с ними, в том числе, подробностями своей личной жизни и часто публикует фото и видео со своими детьми.