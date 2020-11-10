Мисс плюс-сайз Украина Мила Кузнецова, известная как обладательница самого большого натурального бюста в стране, показала всем любопытным, какие бокалы для вина предпочитает. Новая запись появилась у нее в Instagram 8 ноября

«Решила продегустировать маленький бокал вина», — пошутила Кузнецова, держа в руках бокал размером с аквариум.

«Ну такой бокал на груди точно не удержать, также на твоей», «Правильно: большим сиськам — большие бокалы!», «Твой размерчик», «Хочу такой бокал хорошего вина», — поддержали подписчики модель.

Виктория Боня заявила, что на «подвиг» Дзюбу вдохновила именно она — видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Милы Кузнецовой.

«И просто показать стройную фигурку в таком молодом возрасте! Грудь — мой пиар, я ей беру, я ей управляю! И кроме моего бюста никто как под сисечным гипнозом не способен видеть мои недостатки моей фигуры. А их масса! Углеводная!» — раскритиковала подписчица модель.