«Решила продегустировать маленький бокал вина», — пошутила Кузнецова, держа в руках бокал размером с аквариум.
«Ну такой бокал на груди точно не удержать, также на твоей», «Правильно: большим сиськам — большие бокалы!», «Твой размерчик», «Хочу такой бокал хорошего вина», — поддержали подписчики модель.
Но, как водится, ни одного публичного человека хейт не обходит стороной, перепадает и Мисс плюс-сайз. На этот раз одна из пользовательниц сети оставила критический комментарий как бы от лица самой Милы Кузнецовой.
«И просто показать стройную фигурку в таком молодом возрасте! Грудь — мой пиар, я ей беру, я ей управляю! И кроме моего бюста никто как под сисечным гипнозом не способен видеть мои недостатки моей фигуры. А их масса! Углеводная!» — раскритиковала подписчица модель.
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1 or 2? Решила продегустировать маленький бокал вина🍷😇 Немогу выбрать какое фото больше нравится, а вам?.. @zvezdagramma…. #bodypositive #бодипозитив #большаягрудь #пышка #пушка #бельенабольшуюгрудь #белье #plussizemodel #plussize #modelplussize #ukrainegirl #plussizefashion #plussizefashioninukraine #plussizebeauties #effyourbeautystandards #plussizewomen #lingerie #lingeriemodel #lingerielife #thanks