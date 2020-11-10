«Решила продегустировать маленький бокал вина», — пошутила Кузнецова, держа в руках бокал размером с аквариум.

«Ну такой бокал на груди точно не удержать, также на твоей», «Правильно: большим сиськам — большие бокалы!», «Твой размерчик», «Хочу такой бокал хорошего вина», — поддержали подписчики модель.

Виктория Боня заявила, что на «подвиг» Дзюбу вдохновила именно она — видео
Виктория Боня заявила, что на «подвиг» Дзюбу вдохновила именно она — видео
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Но, как водится, ни одного публичного человека хейт не обходит стороной, перепадает и Мисс плюс-сайз. На этот раз одна из пользовательниц сети оставила критический комментарий как бы от лица самой Милы Кузнецовой.

«И просто показать стройную фигурку в таком молодом возрасте! Грудь — мой пиар, я ей беру, я ей управляю! И кроме моего бюста никто как под сисечным гипнозом не способен видеть мои недостатки моей фигуры. А их масса! Углеводная!» — раскритиковала подписчица модель.