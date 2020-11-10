«Я обожаю давать советы, о которых меня не просят. Так что сейчас в комментариях я прошу тебя дать мне совет. В музыке, карьере, позиционировании. Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна? Больше говорить о личном или закрыть страницу?» — заявила Седокова.
При этом певица уточнила, что не нуждается в советах относительно личной жизни, и подписчики нашли, что сказать звезде.
«Нет, не закрывать страницу, говорить о личном», «Советую не слушать советов. Да и побольше жарких публикаций», «Развивай вкус в одежде, а то ваши модели слишком "простые" в том плане, что безвкусные, для девочек 14 лет из 2010 года. И цвета слишком яркие, как будто девочку из детского садика ведут», — дали советы подписчики.
К слову, на фото, прикрепленном к публикации, Седокова в ярко-салатовом костюме с широким пиджаком оверсайз.
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Мне нужен твой совет! ⠀ Правда) Я обожаю давать советы, о которых меня не просят 😂 Иногда останавливаюсь и говорю себе «молчи». Но мне правда видно. ⠀ Мы привыкли не реагировать на критику и правильно делаем. У неё низкие вибрации. Но иногда со стороны виднее. ⠀ Так что сейчас в комментариях я прошу тебя дать мне совет. В музыке, карьере, Инстаграм, позиционировании. Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна? Больше говорить о личном или закрыть страницу? В личной жизни не надо 😂 Но ведь ты со мной столько лет ❤️ ⠀ Какой совет ты мне дашь?