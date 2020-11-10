Украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова предложила подписчикам порекомендовать ей дальнейшее направление движения в профессии. Пост-просьбу артистка опубликовала в Instagram 8 ноября

«Я обожаю давать советы, о которых меня не просят. Так что сейчас в комментариях я прошу тебя дать мне совет. В музыке, карьере, позиционировании. Сейчас у меня важный поворот. Какую музыку выбирать, что петь? Какая музыка важна? Больше говорить о личном или закрыть страницу?» — заявила Седокова.

«Сексуальная ведьмочка»: Седокова схватила метлу и собралась в Гарвард © Анна Седокова/Instagram

«Нет, не закрывать страницу, говорить о личном», «Советую не слушать советов. Да и побольше жарких публикаций», «Развивай вкус в одежде, а то ваши модели слишком "простые" в том плане, что безвкусные, для девочек 14 лет из 2010 года. И цвета слишком яркие, как будто девочку из детского садика ведут», — дали советы подписчики.

К слову, на фото, прикрепленном к публикации, Седокова в ярко-салатовом костюме с широким пиджаком оверсайз.