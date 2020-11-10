По его словам, Москва и Вашингтон могут быть союзниками в сфере безопасности, потому что мир становится все более опасным местом, чем это было до сих пор, и Россия может выступить одной из основ глобальной безопасности в будущем.
«Во-вторых, есть проекты строительства транспортных коридоров. Например, это эксплуатация Арктики. Специалисты всерьез думают о строительстве железнодорожного моста через Берингов пролив, который даст возможность быстрой циркуляции товарных потоков между Евразией и Северной Америкой. Технически этот проект абсолютно осуществим», — полагает эксперт.
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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.