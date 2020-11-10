В геополитических раскладах Россия выглядит скорее как союзник Соединенных Штатов, потому что стратегическое сотрудничество двух стран может дать много плюсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

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«Во-вторых, есть проекты строительства транспортных коридоров. Например, это эксплуатация Арктики. Специалисты всерьез думают о строительстве железнодорожного моста через Берингов пролив, который даст возможность быстрой циркуляции товарных потоков между Евразией и Северной Америкой. Технически этот проект абсолютно осуществим», — полагает эксперт.

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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.