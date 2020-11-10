Первое и самое главное, что нужно сделать сразу после укуса, говорит Комаровский, обратиться к врачу.
«Если у животного есть хозяин, он обязан доставить его в ближайшее ветеринарное учреждение. Если хозяин животного ведет себя неадекватно (проявляет агрессию, отказывается показывать зверя ветеринару), относиться к такому животному следует как к дикому», — сказал Комаровский.
Укушенному в любом случае нужно лечение, но и наблюдение за животным необходимо вести. Если собака, кошка или другой зверь в течение 10 дней после укуса ведут себя активно, едят и пьют, значит, вирусом бешенства они не заражены.
Врачи считают, что вирус бешенства вызывает необратимые поражения центральной нервной системы, и, если у человека появились первые признаки этого заболевания, лечение уже бессмысленно. Смерть наступает обычно на 5-8 день после проявления клинической картины.
Люди, зараженные бешенством, умирают от жажды, из-за инфекции организм теряет глотательный навык. В среднем от бешенства умирает около 60 тысяч человек ежегодно.