Свою программу Полякова ведет вместе с дочерью и совет, как правильно выбрать баклажан, продемонстрировала на ней: нужно ударить себя по лбу овощем, тогда качество продукта будет сразу понятно.
«Как понимать, баклажан плотный или мягкий? Вот так, если больно, значит, хорошо», — дала совет подписчикам певица.
Артистка пошутила, что все баклажаны могут пойти в ход, одни в пищу, другие тоже принести пользу, но другим способом: «Вот этот, кстати, более мягкий, оставлю его для другого там, не буду рассказывать».
«Оленька, баклажаны и перец можно класть прямо на негорящие угли, процесс готовки ускоряется в два раза. Это лайфхак из Одессы», «Бабища огонь!», «Бездарь с прокуренным голосом, песнями под фанеру, семечки, шлепки, пластмассовая корона с нелепыми текстами», — такие комментарии оставили подписчики.