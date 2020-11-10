Украинская певица Оля Полякова в очередном выпуске своего авторского кулинарного шоу «Васадули вагароде» рассказала, как приготовить одесскую закуску — баклажанную икру с дымком и продемонстрировала лайфхак с ударами овощем по голове в Instagram 8 ноября

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«Как понимать, баклажан плотный или мягкий? Вот так, если больно, значит, хорошо», — дала совет подписчикам певица.

Артистка пошутила, что все баклажаны могут пойти в ход, одни в пищу, другие тоже принести пользу, но другим способом: «Вот этот, кстати, более мягкий, оставлю его для другого там, не буду рассказывать».

«Оленька, баклажаны и перец можно класть прямо на негорящие угли, процесс готовки ускоряется в два раза. Это лайфхак из Одессы», «Бабища огонь!», «Бездарь с прокуренным голосом, песнями под фанеру, семечки, шлепки, пластмассовая корона с нелепыми текстами», — такие комментарии оставили подписчики.