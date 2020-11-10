По его словам, у Байдена нет программы развития американской экономики, тогда как и у его основного соперника Дональда Трампа она была.
«У Байдена такой положительной программы нет, это значит, что все негативные процессы, которые шли в США в последнее время, пойдут по нарастающей. Это спад экономики, недовольство населения падением уровня жизни, непонятная энергетическая политика, потому что за демократами стоят лоббисты альтернативной энергии, ветряков и солнечных батарей. А одна из основ энергетической стабильности США — это сланцевая нефть, добыча которой приводит к плохим последствиям для экологии», — сказал эксперт.
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Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.