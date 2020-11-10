Успенская написала, что публикация видео — «это жутко», а тот, кто это сделал, поступил «подло, низко и отвратительно».
«На что же идут люди ради того, чтобы просто сделать кому-то гадость. Позволяют себе опускаться до таких ужасных поступков, разменивая свою душу. И ради чего? Навредить человеку "просто потому что"? Я не могу спокойно за этим наблюдать. Сама, как публичная личность, я очень понимаю Артема», — написала Успенская.
Она уточнила, что с решением об отстранении спортсмена не согласна и убеждена, что каждый имеет право на личную жизнь.
Артем Дзюба — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России. По итогам предыдущего сезона он стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.
После секс-скандала, связанного с публикацией видео интимного характера, спортсмена лишили капитанской повязки.