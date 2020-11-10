Уроженка Киева, певица Любовь Успенская вступилась за футболиста Артема Дзюбу, который лишился капитанской повязки за интимное видео, слитое в сеть неизвестным. Свою оценку произошедшему артистка дала в Instagram 8 ноября

Драйв и азарт: Королева и Тарзан отреагировали на интимное видео Дзюбы © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«На что же идут люди ради того, чтобы просто сделать кому-то гадость. Позволяют себе опускаться до таких ужасных поступков, разменивая свою душу. И ради чего? Навредить человеку "просто потому что"? Я не могу спокойно за этим наблюдать. Сама, как публичная личность, я очень понимаю Артема», — написала Успенская.

Она уточнила, что с решением об отстранении спортсмена не согласна и убеждена, что каждый имеет право на личную жизнь.

Артем Дзюба — российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России. По итогам предыдущего сезона он стал лучшим ассистентом российского первенства и занял первое место в списке лучших бомбардиров. В 28 встречах Дзюба забил 17 мячей (7 — с пенальти) и отдал 12 результативных передач.

После секс-скандала, связанного с публикацией видео интимного характера, спортсмена лишили капитанской повязки.