Для России самое неприятное в белорусском кризисе состоит в том, что она даже не может до конца отказаться от поддержки президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«И вообще России не нужна вторая Украина на своих границах. А в Белоруссии, наверное, будет хуже, чем на Украине, если там будет госпереворот», — считает Ищенко.

На Западе тоже понимали, указал политолог, что Лукашенко своей многовекторной политикой и инцидентом с 33 россиянами фактически сам создал все условия для проведения Майдана, но Лукашенко спасло только то, что в нужный момент он попросил помощи у Москвы, сделав вид, что ничего не было.

По его словам, Лукашенко получил от России условную поддержку, хотя сам белорусский президент считает эту поддержку безусловной.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.