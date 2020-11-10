На Западе понимали, что вторгнуться на геополитическую территорию России просто так было бы рискованно, но они так же понимали, что Лукашенко целенаправленно проводил политику многовекторности, поскольку он не мыслит себя без власти, пояснил эксперт.
«У Запада было достаточно времени, чтобы изучить лукашенковский характер. Если бы им не удалось столкнуть Лукашенко в серьезные контры с Россией, то очередной антилукашенковский майдан приобрел бы такой же карикатурный вид, как и все остальные», — уверен Ищенко.
Политолог также посетовал, что прозападное лобби в окружении Лукашенко и в обществе ничуть не ослабло, и хотя оно не в состоянии контролировать большинство белорусов, оно вполне контролирует информационное пространство.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.