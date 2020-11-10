Запад никогда не начал бы майдан против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если бы не был уверен в том, что Лукашенко все подготовил для того, чтобы этот майдан был успешен. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«У Запада было достаточно времени, чтобы изучить лукашенковский характер. Если бы им не удалось столкнуть Лукашенко в серьезные контры с Россией, то очередной антилукашенковский майдан приобрел бы такой же карикатурный вид, как и все остальные», — уверен Ищенко.

Политолог также посетовал, что прозападное лобби в окружении Лукашенко и в обществе ничуть не ослабло, и хотя оно не в состоянии контролировать большинство белорусов, оно вполне контролирует информационное пространство.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.