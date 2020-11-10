Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко говорит о возможном вступлении республики в НАТО, он как раз имеет в виду, что никакого вступления не будет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В то же время он уточнил, что «если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране».

То есть Лукашенко хотел сказать, что всему белорусскому народу нравится то, что создал Лукашенко, поэтому ни в какое НАТО белорусы не пойдут, а будут жить в комфортной стране под управлением Лукашенко и все время будут за него голосовать, уточнил эксперт.

«Эту мысль он хотел донести до своего народа. Но при этом он выразился в своем обычном стиле, что, мол, захотят в НАТО — пойдут в НАТО, заходят направо — пойдут направо, захотят налево — пойдут налево. Всяк кулик свое болото хвалит», — пояснил Ищенко.

В данном случае Лукашенко не собирался посылать кому-то сигнал о том, что при определенных условиях Белоруссия может вступить в НАТО, потому что всерьез эту тему никто не обсуждает и ее в альянс все равно не возьмут, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.