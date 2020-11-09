Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости 9 ноября

Парламентские и внепарламентские политические силы объединили свои возможности для противодействия турецко-азербайджанской агрессии против двух армянских государств, говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии «Дашнакцутюн».

«В эти дни мы призвали власти внести перелом на политическом, дипломатическом и военном фронтах, включая предложения о встречах, направленных на урегулирование ситуации, которые остались без ответа. Война ожесточенная, потери невосполнимые, тяжелые», — подчеркивается в документе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти не соразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Нынешнее руководство Армении с Пашиняном во главе продемонстрировало очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам, отметили в объединенной оппозиции.

«Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти», — сказано в заявлении.

Карабахская пауза © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Для предотвращения непоправимых потерь Армении необходимы скорейший добровольный уход премьер-министра Пашиняна и его правительства и безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного внести перелом в ситуацию и решить военно-политические задачи, говорится в заявлении оппозиции.