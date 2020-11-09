Журналист и телеведущий Владимир Соловьев резко высказался об идее снести памятник Екатерине II в Одессе, благодаря которой Украина и получила эти земли, сообщает газета ВЗГЛЯД 9 ноября

«Выкупить из рабства братский народ и земли — отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую», — заявил Соловьев.

Так он прокомментировал предложение члена Совета Федерации Сергея Цекова украинским властям отказаться от южных областей в пользу России в случае сноса памятника Екатерине II в Одессе.

Журналист сказал, что, возможно, и не стоит ограничиваться только Одессой, можно купить сразу все до Приднестровья, а также уточнил, что он имел в виду под формулировкой «хорошая цена» — это «рубль, а может, даже пять». И это вполне приемлемо, потому что по сути это покупка обанкротившегося предприятия со всеми долгами, которые придется гасить.

Ведущий заметил, что людям, которые планирует снести памятники Екатерине II в Одессе, стоит сначала изучить ее биографию, во избежание исков от стран Евросоюза, а также сказал, что скинуться на покупку южных областей готовы не только олигархи, но и русский народ. Памятник Екатерине II в Одессе: бандеровцы требуют снести монумент — видео

В воскресенье, 8 ноября, в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Митингующие развернули плакаты с надписями: «Катя — палач», «Кровь Украины на руках Екатерины». В акции приняли участие около полусотни человек.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на это предложением, адресованным украинским властям отказаться от южных областей в пользу России в случае сноса памятника, так как именно «благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли».

В последний раз вопрос о сносе монумента поднимался в 2017 году, тогда 80% одесситов выступили против демонтажа памятника, который был установлен в их городе в 1900 году.