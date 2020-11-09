Депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему. Текст законопроекта, который пока не опубликован на сайте парламента, обнародовал один из его авторов Игорь Фрис в Facebook 9 ноября

Согласно документу, на Украине разрешат гражданское огнестрельное оружие как физическим, так и юридическим лицам за исключением оружия, находящегося в специальном обороте у сотрудников правоохранительных органов и ВСУ.

Речь об автоматическом, травматическом, короткоствольном, длинноствольном огнестрельном гладкоствольном, длинноствольном огнестрельном нарезном и комбинированном огнестрельном оружии.

Право на получение оружия будут иметь украинцы, которые не имеют медицинских противопоказаний, не имеют судимостей за ряд уголовных правонарушений, и те, кто в течение последнего года не привлекался по другому целому ряду статей.

Дополнительно законопроектом устанавливаются возрастные ограничения. Разное оружие может быть разрешено с 18 лет и далее, некоторое только лишь с 28 лет.

Вооружен и опасен: украинский психолог хранил дома целый арсенал оружия © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время местных выборов 25 октября провел всеукраинский опрос. Украинский лидер, в частности, поинтересовался у народа, нужно ли легализировать в стране марихуану в медицинских целях. При этом в одном из сообщений у себя в соцсетях глава государства заявил, что продолжит практику с опросами, допустив, что если украинцы захотят включить в один из таких опросников тему легализации оружия, то это будет сделано.

Год назад Зеленский уже высказывался о возможной легализации гражданского оборота оружия на Украине. Отвечая на одну из петиций, он отметил, что считает данный шаг несвоевременным.