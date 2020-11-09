Стрельба по окнам и входной двери почетного консульства Азербайджана в Харькове произошла ночью 7 ноября. Всего было произведено 6 выстрелов, никто не пострадал. В МИД Азербайджана заявили, что к нападению могут быть причастны некие радикально настроенные группы армян, живущих на Украине. Судя по кадрам видеонаблюдения, огонь открыли двое неизвестных из пистолетов с глушителем.
Согласно сообщению СБУ, украинская сторона не разделяет мнение официального Баку о возможном участии армян Харькова в атаке на консульство. По словам Дудина, как армянская, так и азербайджанская диаспоры не заинтересованы в столкновениях, так как не хотят ухудшения отношений с украинскими властями.
Между тем, утверждает ведомство, к событию может быть причастна «третья сторона».
«На сегодняшний день, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемент "гибридной войны", так и создание комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в разжигании конфликта между армянами и азербайджанцами в Харькове заинтересованы некие партии, связанные с «третьими странами», проигравшие на местных украинских выборах. Якобы сейчас они пытаются сделать «хайп и разжечь огонь национальной вражды в регионе» по заданию «эмиссаров третьих стран».
Судя по всему, представитель СБУ намекает на Россию. Именно РФ Киев неоднократно обвинял в введении гибридной войны против Украины и попытках организовать отделение Харьковской области. Подобные бездоказательные утверждения всякий раз опровергались Москвой.
Ранее Кремль неоднократно заявлял о необходимости добиться прекращения войны в Нагорном Карабахе путем переговоров.