Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает несколько версий в связи с обстрелом почетного консульства Азербайджана в Харькове. По одной из них, к инциденту может быть причастна некая «третья сила». Об этом говорится в сообщении главы регионального управления СБУ Романа Дундина, размещенном в Facebook

Президент Армении: Война в Карабахе не разгорелась бы повторно без влияния Турции © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

Согласно сообщению СБУ, украинская сторона не разделяет мнение официального Баку о возможном участии армян Харькова в атаке на консульство. По словам Дудина, как армянская, так и азербайджанская диаспоры не заинтересованы в столкновениях, так как не хотят ухудшения отношений с украинскими властями.

Между тем, утверждает ведомство, к событию может быть причастна «третья сторона».

«На сегодняшний день, в соответствии с компетенцией, Службой безопасности Украины рассматриваются версии о вмешательства "третьих" сил к раскачиванию ситуации в Украине и Харьковском регионе как элемент "гибридной войны", так и создание комфортных условий для дипломатов "третьих" стран в их деятельности, связанной с ситуацией в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в разжигании конфликта между армянами и азербайджанцами в Харькове заинтересованы некие партии, связанные с «третьими странами», проигравшие на местных украинских выборах. Якобы сейчас они пытаются сделать «хайп и разжечь огонь национальной вражды в регионе» по заданию «эмиссаров третьих стран».

Судя по всему, представитель СБУ намекает на Россию. Именно РФ Киев неоднократно обвинял в введении гибридной войны против Украины и попытках организовать отделение Харьковской области. Подобные бездоказательные утверждения всякий раз опровергались Москвой.

Ранее Кремль неоднократно заявлял о необходимости добиться прекращения войны в Нагорном Карабахе путем переговоров.