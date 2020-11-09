Героиня 4 сезона украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная огромным количеством пластических операций и непропорциональными скулами, Анастасия Покрищук показала видео, где сама делает «уколы красоты» другому человеку. Ролик опубликован в Instagram 8 ноября

Мужчина кричит от страха и смеется одновременно. И, что примечательно, на его груди сидит щенок французского бульдога. Подписчики блогера заметили, что, скорее всего, этот «пациент» на приеме у Покрищук уже не в первый раз.

«Очень страшно смотреть на данную деятельность человека без должного медобразования», «Куда колоть там и так пельмень на всю морду», «Только не делайте ему блуждающий геморрой на губах!», «То, что рядом с губами собака, никого не смущает? Мне жалко тех, кто к вам ходит на уколы», — прокомментировали пользователи происходящее на видео.