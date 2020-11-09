Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США запустил обучающий курс. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба СНБО

«Представители основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работники критической инфраструктуры в течение пяти дней получать навыки проведения пентеста объектов критической инфраструктуры, создания комплексной системы защиты таких объектов и усиления собственных технических возможностей», — говорится в сообщении.

Хакеры на миллионы долларов. Украина превратилась в прибежище киберпреступников © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В СНБО также отметили, что программа реализуется совместно с частной компанией CyberUnit.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство страны стало пятой сферой ведения боевых действий.Введите сообщение.