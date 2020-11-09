«Представители основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работники критической инфраструктуры в течение пяти дней получать навыки проведения пентеста объектов критической инфраструктуры, создания комплексной системы защиты таких объектов и усиления собственных технических возможностей», — говорится в сообщении.
По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, украинские специалисты вместе с зарубежными партнерами совместно работают над тем, чтобы своевременно реагировать на них и предотвращать в будущем.
В СНБО также отметили, что программа реализуется совместно с частной компанией CyberUnit.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза, а киберпространство страны стало пятой сферой ведения боевых действий.Введите сообщение.