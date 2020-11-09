В случае победы на президентских выборах в США демократы могут разморозить тему «российской угрозы» и начать активно раскачивать ситуацию в Белоруссии. Об этом доцент политологии БГУ Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org, Джо Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

По словам Шимова, в краткосрочной перспективе победа Байдена не повлияет на ситуацию в Белоруссии, однако в долгосрочной победа демократов может быть выгодна протестующим и их лидерам.

«Демократы <…> большие любители "цветных революций" и продвижения "демократических ценностей" — в интересах США, разумеется. Скорее всего, они вновь разморозят тему "российской угрозы" и в этом контексте могут начать активно раскачивать ситуацию в Белоруссии», — заявил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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