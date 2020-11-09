Экс-вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден заявил, что восстановит многолетнюю традицию держать в Белом доме домашних любимцев, сообщает Lenta.ru 9 ноября

Действующий глава государства Трамп стал первым президентом США за последний век, у которого не было животных. У Байдена, имеющего большие шансы стать следующим жильцом резиденции — 2 овчарки Чемп и Мейджор. Одну из них политик вместе с супругой Джил взяли из приюта. Эта собака может стать первым ранее бездомным псом, поселившимся в Белом доме.

А первая бездомная собака, взятая президентом США была Юки которую приютил президент Линдон Джонсон. Животное нашла младшая дочь американского лидера на одной из бензоколонок Техаса в День благодарения в 1966 году.

Муха на голове Пенса напомнила американцам старую примету © REUTERS, Justin Sullivan/Pool Барака Обамы была португальская водяная собака по кличке Бо, в семье Джорджа Буша-младшего жил шотландский терьер Барни, а домашним любимцем Билла Клинтона был лабрадор Бадди.

В самом начале предвыборной гонки сторонники Байдена выпустили агитационный ролик, в котором говорилось, что Дональд Трамп не заслуживает доверия, потому что у него нет собаки.