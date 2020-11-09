«Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим… Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна», — сказал Зеленский.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тыс. человек. За последние сутки заразились 8,6 тыс. украинцев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тыс. украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
При этом с 9 ноября в украинских больницах приостановлена плановая госпитализация и проведения плановых операций.