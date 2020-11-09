Временный режим карантина на выходные должен помочь избежать жесткого локдауна и позволить подготовить необходимое количество коек. Об этом 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил во время селекторного совещания, сообщается 9 ноября на сайте главы государства

«Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим… Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна», — сказал Зеленский.

Минздрав Украины указал номер телефона обычного киевлянина вместо справочной по коронавирусу © zik.ua

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

При этом с 9 ноября в украинских больницах приостановлена плановая госпитализация и проведения плановых операций.