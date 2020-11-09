Согласно данным журнала Forbes Украина, выручка артиста за 2019 год составила примерно 5,6-7 млн долларов (427-533 млн рублей). Винник дал 50 концертов, которые посетили 200 тысяч зрителей, а средняя стоимость билетов колебалась в пределах 28-35 долларов (2,1-2,7 тыс. рублей).
Концертная деятельность Винника в 2020 году, как и других артистов, сильно пострадала из-за карантина, однако на виртуальный концерт в НСК «Олимпийский» ему удалось продать 79 тыс. билетов.
По данными СМИ, Винник не участвует в рекламных кампаниях, где гонорар менее 100 тыс. долларов (7,6 млн рублей), а 45-минутное выступление поп-звезды на новогоднем корпоративе оценивается в 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей).