Украинский певец Олег Винник стал самым коммерчески популярным артистом в стране по версии журнала Forbes. Издание подсчитало доходы артиста, сообщает Realist 9 ноября

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Концертная деятельность Винника в 2020 году, как и других артистов, сильно пострадала из-за карантина, однако на виртуальный концерт в НСК «Олимпийский» ему удалось продать 79 тыс. билетов.

По данными СМИ, Винник не участвует в рекламных кампаниях, где гонорар менее 100 тыс. долларов (7,6 млн рублей), а 45-минутное выступление поп-звезды на новогоднем корпоративе оценивается в 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей).