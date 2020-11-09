Возраст действующего президента США Дональда Трампа не позволяет делать предположений о его дальнейшей политической карьере в случае поражения на выборах. Об этом генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

СМИ предрекли потерю Трампом не только Белого дома, но и жены Мелании © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк Джо Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Говоря о дальнейшей политической судьбе Трампа в случае победы Байдена, Мамонтов отметил, что против 74-летнего действующего президента США работает возраст: если бы ему было 30–50 лет, то у него была бы большая перспектива стать лидером и перевернуть всю историю двухпартийности Америки, став лидером «белого большинства», «реднеков» и «ржавого пояса».

«Боюсь, что сейчас возрастной Трамп, прошедший этот политический и человеческий путь, может в себе таких сил и не найти… Против Трампа еще может сыграть странная история с готовящимся разводом. Потому что, когда ты принимаешь очень важное решение, становиться тебе лидером этих людей, тебе нужна всесторонняя поддержка, в том числе и личная. Это хоть и не про политику, но чисто по-человечески это может нанести серьезный удар», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.