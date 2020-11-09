Государственное бюро расследований Украины вызвало первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики, депутата Ярослава Юрчишина от фракции «Голос» на допрос. Об этом 9 ноября на своем сайте сообщает пресс-служба партии

Не судите, да не судимы будете. Неприкосновенных судей КСУ ждут на допросах в Госбюро расследований © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что депутат Юрчишин направил заявление о вероятном преступлении со стороны КС в Офис генпрокурора 29 октября. Уголовное производство по статье «Захват государственной власти» было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. ГБР его переквалифицировало во «вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения».

«Следователи переквалифицировали дело, аргументируя это лучшей перспективой доказательства. Я планирую предоставить следствию всю известную мне информацию относительно обстоятельств дела и вероятного уголовного преступления», — заявил Юрчишин.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.