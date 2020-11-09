Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что украинцы, которые не считают Россию врагом, имеют низкий интеллектуальный уровень или хотят быть коллаборационистами. Об этом 9 ноября он заявил в интервью «Телеграфу»

Говоря о своем шоу «Кондратюк в понедельник» на «5-м канале», телеведущий отметил, что ресторатор Евгений Клопотенко выступил с инициативой занести борщ в перечень украинских национальных достояний. Сиамские близнецы: сросшиеся «прогрессивные» людоеды Украины и России © Facebook Игорь Кондратюк

«Надеюсь, так оно и будет. Потому что россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!» — заявил продюсер.

Также он выступил за тотальную украинизацию и полный разрыв отношений Украины и России, поскольку считает, что украинский народ русскому — не брат.

В прошлом году на официальной странице Правительства России в Twitter появилось сообщение, в котором говорилось, что борщ является «одним из самых известных и любимых русских блюд и символом национальной кухни».

Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области. В качестве телеведущего вел 20 лет популярное украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток, участник передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве занял резко националистическую позицию, заявив, что Россия для него умерла.